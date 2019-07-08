Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с ГрузиейRambler News Service вчера в 13:42
Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.
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Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 13:22
Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 13:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика
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Армия и оружие
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British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров
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Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.
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Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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Обновлено в 02:50
Политика
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Обновлено в 07:26
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
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В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Гаджеты
Появились изображения смартфона Google Pixel 4 XL
Инсайдер Onleaks вместе с сайтом pricebaba опубликовал первые изображения нового PIxel 4 XL.
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"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
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20-летняя гандболистка сборной России погибла в Польше
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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
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Власти рассматривают две площадки в Екатеринбурге для Универсиады-2023
Район ВИЗ-Правобережный и территория вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассматриваются как варианты для основной площадки под Универсиаду-2023.
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Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
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