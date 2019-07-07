Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБК13:56

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ru13:51

Минтранс оценил убытки, понесенные авиаперевозчиками в связи с прекращение полетов в Грузию, в 3 миллиарда рублей

Эхо Москвы21:04

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москва13:15

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22
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