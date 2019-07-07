Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Политика
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
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Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
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Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
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Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве
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