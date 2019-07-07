Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБК13:56

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ru13:51

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москва13:15

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию в 3 млрд рублей

Эхо Москвы14:01

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
Энергетика

Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет

Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Космос

Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе

Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ

Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии

Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Общество

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Нелли Недре: «Sustainable мода должна быть реально стильной, инновационной, красивой»

Нелли Недре, основательница sustainable марки NNedre, рассказала о состоянии и перспективах устойчивой моды.
Обновлено в 17:00
Технологии

Билл Гейтс рассказал о магии и заклинаниях Стива Джобса

Основатель Apple Стив Джобс обладал даром взять самую умирающую компанию и превратить ее в самую дорогую в мире.
Обновлено в 10:58
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

Обновлено в 18:00
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Технологии

Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge

Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 17:16
Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Общество

Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Политика

Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 07:26
Здоровье

В КЧР учительница Аминат Едиева не получает лекарства по рецепту даже после жалобы Путину

Учительница русского языка из КЧР, которой положены рецептурные препараты, вынуждена их выбивать.
Обновлено в 16:30
Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:06
Общество

Малому бизнесу облегчили страдания

Большим плюсом для автолавок называют то, что в законопроекте они теперь приравнены к нестационарным торговым объектам (НТО).
Обновлено в 17:05
Общество

ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Политика

Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Политика

Россия и Украина проведут двухчасовой телемост

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne проведут телемост, в ходе которого жители двух стран смогут пообщаться друг с другом.
Обновлено в 19:57
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное