Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru вчера в 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 13:15
Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 13:22
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
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