Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

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