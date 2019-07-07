Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Обновлено в 19:30
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
Обновлено в 02:48
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Финансы
Золото и палладий резко подорожали в июне
Цены на золото растут с конца 2018 г. в том числе из-за сомнений в сохранении Федеральной резервной системой (ФРС) США политики повышения ставок, а также из-за роста общей рыночной волатильности на фоне торговых противоречий между США и КНР, говорит представитель «Полюса» (крупнейшего производителя золота в России).
Обновлено в 17:18
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Здоровье
Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Общество
Юристы о 193-й статье Уголовного кодекса: она опасна для бизнеса
По просьбе Business FM юристы изучили содержание 193-й статьи Уголовного кодекса, по которой предъявили обвинение основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Технологии
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Игры
Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено в 06:35
Игры
Blizzard получила права на домен Diablo4
В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.
Обновлено в 14:30
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено в 14:30
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55