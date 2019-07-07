Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Известия16:04

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБК13:56

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москва13:15

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию в 3 млрд рублей

Эхо Москвы14:01

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18
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Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса прошедших выходных стал новый фильм Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома", заработавший $93,6 млн.
Обновлено в 15:56
Наука

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В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Политика

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Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 16:45
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

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Энергетика

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Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
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Обновлено в 09:15
Космос

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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

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В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
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Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
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В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей»

Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.
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