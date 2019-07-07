Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:40, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Полиция освободила заложников в Одессе
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Сегодня в финале Кубка Америки Бразилия сыграет против Перу
Встреча пройдет на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским
Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Продукты, которые могут мешать сбрасывать вес, назвали специалисты
Специалисты назвали те продукты, которые могут мешать терять лишний вес.
Обновлено в 04:46
Баскетбол
Официально: Роуз стал игроком «Детройта»
Обновлено в 15:21
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Toyota Camry стала бестселлером компании в России
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Обновлено в 15:12
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Обновлено в 06:02
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
Любую военную операцию США против себя Иран расценит как начало войны
«В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны», — отметил он.
Обновлено в 14:14