Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Авто
В подмосковном Шуколово прошел Vagfest
С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Единоборства
Появилась информация о реванше Фьюри и Уайлдера
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил, что бой-реванш против американца Деонтея Уайлдера будет проведен, передает британская газета The Mirror.
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Политика
Украина хочет купить оружие в США
Министерство обороны Соединённых Штатов получило заявку от властей Украины на приобретение военной техники.
Обновлено в 16:03
Культура
Алекс Родригес доказал свою преданность Дженнифер Лопес
Родригес тут же отвечает, что "это было лучшее шоу из всех, что он когда-нибудь видел" и заверяет невесту, что она настоящая "чемпионка", которая справилась с собой и прекрасно выступила.
Обновлено в 15:43
Музыка
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.
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Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере
Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
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Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Зеленский и Туск прибыли в Донбасс
Обновлено в 14:03
Происшествия
Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере
Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала необычное фото дочери
Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
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Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Футбол
Агент прокомментировал интерес португальского клуба к капитану «Зенита-2»
Джамал Акаев, представитель капитана «Зенита-2» Артема Вяткина, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории Сетубал».
Обновлено в 11:38
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика
Гудков нагло фальсифицировал подписи в свою поддержку на выборах в МГД
В минувший понедельник, 1 июля, штаб другого кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых обнаружил на одной из московских квартир «конвейер» по фальсификации подписей в отношении Гудкова и его сторонника Ильи Яшина, который также выставил свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:36
Футбол
Курский «Авангард» крупно уступил «Ротору»
Обновлено в 14:18
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57