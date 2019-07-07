Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
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Происшествия
Мотоцикл и автомобиль загорелись после столкновения в Москве
Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в центре Москвы.
Обновлено в 18:24
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
Обновлено в 18:30
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Финансы
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией
В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота».
Обновлено в 18:12
Политика
Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ
Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.
Обновлено в 17:39
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Космос
Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Энергетика
Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года
Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Политика
Депутаты Рады усмотрели угрозу в русско-украинском телемосте
«Анонсированный на 12 июля «телемост» с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала «Россия-24» и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины », – говорится в сообщении партии «Европейская солидарность» в Facebook.
Обновлено в 18:22
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли три человека
Ранним утром в воскресенье, 7 июля, в Свердловской области взорвался бензовоз, в результате погибли три человека - туристы, которых водитель «по доброте душевной» согласился подвезти водитель.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Полиция освободила заложников в Одессе
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Что скрывает российский военный подводный аппарат, на котором произошел инцидент: он может нарушить американскую систему гидролокации дне моря (Sina, Китай) (Sina.com)
2 июля 2019 года пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в российских территориальных водах на одной из подводных лодок произошёл пожар, в результате которого погибли семь членов экипажа.
Обновлено в 18:06