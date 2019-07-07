Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с ГрузиейLenta.ru 15:40

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС. Дитрих отметил, что сумма убытков рассчитана «очень предварительно».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБК13:56

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москва13:15

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ru13:51

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию в 3 млрд рублей

Эхо Москвы14:01

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:38, Вашингтон
Происшествия

Мотоцикл и автомобиль загорелись после столкновения в Москве

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись и загорелись в центре Москвы.
Обновлено в 18:24
Политика

Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
Обновлено в 18:30
Культура

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Финансы

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика

Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией

В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота».
Обновлено в 18:12
Политика

Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ

Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.
Обновлено в 17:39
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 13:42
Космос

Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати

Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала видео из Дебальцево

Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Энергетика

Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

Обновлено в 18:00
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Спорт

Ройс принял участие в Bottle Cap Challenge. Он открыл детскую бутылку

Обновлено в 16:13
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Политика

Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Политика

Депутаты Рады усмотрели угрозу в русско-украинском телемосте

«Анонсированный на 12 июля «телемост» с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала «Россия-24» и одного из украинских каналов, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука – это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины », – говорится в сообщении партии «Европейская солидарность» в Facebook.
Обновлено в 18:22
Авто

В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми

Обновлено в 12:42
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли три человека

Ранним утром в воскресенье, 7 июля, в Свердловской области взорвался бензовоз, в результате погибли три человека - туристы, которых водитель «по доброте душевной» согласился подвезти водитель.
Обновлено вчера в 21:46
Общество

Во Франции выпал град размером с теннисный мяч

Град размером с мячик для игры в теннис выпал во французском регионе Овернь-Рона-Альпы в минувшую субботу во время грозы.
Обновлено в 09:51
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Футбол

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛ

Обновлено в 10:12
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Полиция освободила заложников в Одессе

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Что скрывает российский военный подводный аппарат, на котором произошел инцидент: он может нарушить американскую систему гидролокации дне моря (Sina, Китай) (Sina.com)

2 июля 2019 года пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в российских территориальных водах на одной из подводных лодок произошёл пожар, в результате которого погибли семь членов экипажа.
Обновлено в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное