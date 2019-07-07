Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета на полеты в ГрузиюEastRussia вчера в 22:27
В потери включат, в том числе, деньги, которые пришлось вернуть пассажирам за возвращенные билеты. Запрет на авиасообщение начал действовать с понедельника, 8 июля. Последние полеты между Россией и Грузией авиаперевозчики выполнили накануне.
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Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 13:15
Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 13:22
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
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Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
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Узбекистан планирует закупить у России истребители Су-30СМ
Речь идёт об истребителях Су-30СМ, средствах наземного обеспечения полётов, запасных частях, инструментах и принадлежностях.
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Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
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Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
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Общество
Власти Москвы выделили 504 млн рублей на достройку ЖК «Марушкино»
Власти столицы выделили 504 миллиона рублей на достройку проблемного жилого комплекса "Марушкино" в новой Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
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В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
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Футбол
«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»
Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико.
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Медики рассказали о состоянии избитой 7-летней девочки из Ингушетии
Заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский рассказал, что состояние избитой маленькой девочки из Ингушетии расценивается как тяжелое.
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По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
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Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Fitch присвоило группе ПИК рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
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JAC объявил российские цены на новую модель T6
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Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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