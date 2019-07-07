Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с ГрузиейТАСС 13:18

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Евгений Дитрих
Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды.
— Евгений Дитрих, российский политикПРАЙМ 13:16

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