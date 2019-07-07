Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды.

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

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