Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с ГрузиейТАСС 13:18

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Евгений Дитрих
Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды.
— Евгений Дитрих, российский политикПРАЙМ 13:16

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В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

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Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ru13:51

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за Грузии в 3 млрд рублей

Эхо Москвы13:30

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Говорит Москва13:15

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22
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