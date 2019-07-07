Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с ГрузиейRambler News Service 13:42
Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Общество
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.
Обновлено в 14:20
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено в 21:25
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Технологии
Робот Atlas научился проходить путь с препятствиями
Обновлено в 01:58
Общество
В Абакане отходами ТЭЦ заинтересовалось руководство Парка культуры
В Хакасии прорабатывается идея использования золошлаковых отходов Абаканской ТЭЦ в парковом Хозяйстве.
Обновлено в 21:39
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено в 20:14
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Суд арестовал капитана перевернувшегося возле Туапсе катера
Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе.
Обновлено в 09:37
Политика
Британский МИД расследует утечку документов с критикой команды Трампа
МИД Великобритании проведет внутреннее расследование из-за утечки докладных записок своего посла в США Кима Дэррока, в которых содержалась критика администрации президента Дональда Трампа.
Обновлено в 15:28
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Живи! Ульяновцы помогли Михаилу Тарасову одолеть смертельную болезнь
Врачи поставили выпускнику лицея УлГТУ страшный диагноз - рак крови.
Обновлено в 22:30
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине
В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Технологии
Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?
Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
Обновлено в 12:44
Экономика
Из российских банков массово увольняются специалисты по киберзащите
Специалисты по киберзащите стали массово увольняться из банковской сферы.
Обновлено в 22:26
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ
Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.
Обновлено в 10:37