Политика

Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с ГрузиейRambler News Service 13:42

Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну.
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Минтранс оценил убытки, понесенные авиаперевозчиками в связи с прекращение полетов в Грузию, в 3 миллиарда рублей

Эхо Москвы21:04

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБК13:56

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русском13:13

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАСС13:18

Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москва13:15

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ru13:51

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфакс13:22
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
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