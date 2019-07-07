Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с ГрузиейТАСС вчера в 13:18

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр транспорта России Евгений Дитрих.
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Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 13:15

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ruвчера в 13:51

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАССвчера в 13:18

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБКвчера в 13:56

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 13:13

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию в 3 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 14:01

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфаксвчера в 13:22
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Политика

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СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

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Факел — Торпедо (Москва) 0:1

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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

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Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. Отмечается, что не всегда это какие-то жирные или мучные блюда.
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Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

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Соловьев прокомментировал необычное поведение Зеленского

В случае же с Зеленским очень многое стало зависеть от команды президента. «Но пока все выглядит печально», – подвел итог Соловьев.
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