Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки полетов в ГрузиюDP.RU вчера в 13:15

Согласно предварительной оценке Минтранса, потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, могут составить около 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.
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Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей

Говорит Москвавчера в 13:15

Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией

Газета.Ruвчера в 13:51

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

ТАССвчера в 13:18

В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

РБКвчера в 13:56

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 13:13

Минтранс предварительно оценил убытки российских авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию в 3 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 14:01

Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей

Интерфаксвчера в 13:22
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика

Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
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Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
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Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
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Происшествия

Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту

Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Авто

Внедорожник УАЗ «Патриот» получит «новый» двигатель

Компания «УАЗ» готовится к расширению линейки двигателей своего популярного внедорожника «Патриот».
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о магических заклинаниях Стива Джобса

Билл Гейтс сообщил СМИ о невероятной магии и заклинаниях Стива Джобса, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем

Малахов считает, что Лолите нелегко смириться с очередным разводом, однако она не показывает своих истинных чувств.
Обновлено в 04:45
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Поставка ЗРК С-350 «Витязь» в войска начнётся с приграничных полков

Обновлено в 04:46
Политика

Верховному надо: обновление рады откроет Зеленскому путь к реформам

Фото: ТАСС / Zuma Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Киеве, 9 июня 2019 года Эксперты связывают ажиотаж вокруг "Голоса" исключительно с фигурой Святослава Вакарчука.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже

Самолет компании "Северсталь", летевший из Батуми в Череповец, экстренно сел в Воронеже.
Обновлено в 06:06
Политика

Предложение Джонсона сделать английский основным языком вызвало возмущение у британцев

«В нашей стране что-то часто стали попадаться места, где для некоторых людей английский не является главным языком, и это надо менять», — заявил Джонсон, добавив, что мигранты в Великобритании должны стремиться к тому, чтобы «стать британцами и чувствовать себя британцами».
Обновлено в 05:21
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Авто

В России Chevrolet Niva за полгода вошла в ТОП-25 бестселлеров

Российский внедорожник Chevrolet Niva от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:31
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика

Верховный суд Украины отменил повторную жеребьёвку партий

Верховный суд Украины принял решение об отмене повторной жеребьёвке партий на выборах в Верховную раду Украины, сообщило 8 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 01:18
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Авто

Снимки BMW X6M появились в Сети

Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Украина готовится ответить на «вторжение» России

С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
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