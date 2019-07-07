Согласно предварительной оценке Минтранса, потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, могут составить около 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию

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