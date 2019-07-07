Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки полетов в ГрузиюDP.RU вчера в 13:15
Согласно предварительной оценке Минтранса, потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, могут составить около 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.
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Минтранс РФ оценил потери авиакомпаний от запрета летать в Грузию в 3 млрд рублей
Говорит Москвавчера в 13:15
Убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения между РФ и Грузией оценены в 3 млрд рублей
Интерфаксвчера в 13:22
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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