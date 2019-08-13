Экономика

Минтранс обвинил Utair в разгильдяйствеNashGorod.ru 07:00

В Минтрансе назвали разгильдяйством бездействие перевозчика Utair. Организация не смогла вовремя подать заявку на распределение международных маршрутов. Между тем ведомство отметило, что не собирается делать поблажки для авиакомпании и переносить сроки рассмотрения уже полученных заявок.
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с чего всё началось

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро»

Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».
Коммерсантъвчера в 17:56

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Минтранс назвал разгильдяйским поведение Utair

URA.Ru06:05

Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

РБК06:44

В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты «Трансаэро»

РИА Новости04:34

Utair не успела поучаствовать в распределении международных маршрутов «Трансаэро»

Интерфакс04:02

Минтранс назвал «разгильдяйством» опоздание Utair с подачей заявок на маршруты «Трансаэро»

Коммерсантъ04:26

«Ъ»: Utair просит перенести распределение ранее закрепленных за «Трансаэро» маршрутов

ТАСС03:17

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Ведомостивчера в 20:09
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках

Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
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Экономика

Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
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Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

Обновлено в 08:36
Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
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Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год

По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
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Футбол

Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме

Обновлено в 09:09
Политика

Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Петербургские подростки из АУЕ избили прохожего за замечание

Утром 13 августа два подростка избили прохожего у дома 26 по Кирочной улице в ответ на замечание, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:39
Космос

В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен

В Роскосмосе отметили, что приближающийся к Земле астероид OU1 не представляет опасности для нашей планеты, сообщает пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:57
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову

Нарушения и недочеты, выявленные при рассмотрении в ЦИК жалобы Геннадия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, не позволяют удовлетворить требования заявителя.
Обновлено в 08:54
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
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9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

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Вышел трейлер фильма «Меня зовут Долемайт» с Эдди Мёрфи в главной роли

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Автоспорт

У Гасли были проблемы с инженерами «Ред Булла»

Гонщик Пьер Гасли мог перейти в «Торо Россо» из-за натянутых отношений с механиками в «Ред Булле».
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Происшествия

Архангельский губернатор опроверг эвакуацию Нёноксы

Обновлено в 09:03
Футбол

ЦСКА намерен приобрести Комличенко

В борьбу за нападающего чешского клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко вступил ЦСКА.
Обновлено в 09:05
Общество

Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

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Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Авто

АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором

Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.
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В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет

В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
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Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес

Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
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Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive

Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
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