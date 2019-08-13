Экономика
Минтранс обвинил Utair в разгильдяйствеNashGorod.ru 07:00
В Минтрансе назвали разгильдяйством бездействие перевозчика Utair. Организация не смогла вовремя подать заявку на распределение международных маршрутов. Между тем ведомство отметило, что не собирается делать поблажки для авиакомпании и переносить сроки рассмотрения уже полученных заявок.
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с чего всё началось
Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро» Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за «Трансаэро».Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
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Обновлено в 07:39
Космос
В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не опасен
В Роскосмосе отметили, что приближающийся к Земле астероид OU1 не представляет опасности для нашей планеты, сообщает пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:57
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в жалобе Геннадию Гудкову
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Обновлено в 08:54
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Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором
Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
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Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive
Бывший руководитель id Software Тим Уиллитс стал новым творческим руководителем Saber Interactive.
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