Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в РоссиюРБК 05:34

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава пресс-службы российского Минтранса Александр Волков.
Читать в источнике
Александр Волков
Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.
— Александр Волков, российский боец без правилRT на русском 03:16
с чего всё началось
Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24
» руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков, запрет будет действовать, пока не погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Телеканал 360°03:15

Подробнее о событии

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

РБК05:34

Минтранс назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Телеканал 360°03:15

Минтранс назвал условия для возобновления полётов грузинских авиакомпаний

RT на русском03:16

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Lenta.ru03:16

Названы два условия возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Вести.Ru03:40

Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний к полетам в РФ

Интерфакс03:12

Минтранс назвал условия для возобновления полетов грузинских авиакомпаний в Россию

ТАСС02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика

Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Происшествия

На Урале установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом

Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 05:20
Авто

Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR

Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Общество

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Здоровье

Какая тренировка поможет снизить давление, сообщили специалисты

Зарубежные специалисты сообщили, какая тренировка может помочь снизить давление.
Обновлено в 04:43
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Дело о внештатной разводке Володарского моста дошло до суда

Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Обновлено в 03:31
Происшествия

В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка

Обновлено в 03:26
Транспорт

На стройплощадке Крымского моста демонтируют рабочие мосты

В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России.
Обновлено в 05:23
Политика

Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Кино

Молодой актер студии Disney Камерон Бойс умер во сне

Сегодня ночью скончался молодой актер Dysney Камерон Бойс, который известен своими ролями в телевизионном мюзикле «Наследники» и фильме «Одноклассники», где он снялся с актером Адамом Сэндлером.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Футбол

УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Экономика

Борисов предложил ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК

Вице-премьер РФ Юрий Борисов высказал инициативу ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» хочет перехватить вратаря у «Ростова»

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Интернет

Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome

Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное