Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в РоссиюРБК 05:34
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава пресс-службы российского Минтранса Александр Волков.
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Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.
— Александр Волков, российский боец без правилRT на русском 03:16
с чего всё началось
Как сообщил в эфире телеканала «Россия-24» руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков, запрет будет действовать, пока не погасят задолженности по аэронавигационному обслуживанию.Телеканал 360°03:15
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