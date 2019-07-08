с чего всё началось

Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава пресс-службы российского Минтранса Александр Волков.

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

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