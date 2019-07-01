Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисовВедомости 04:31

Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).

с чего всё началось

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

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