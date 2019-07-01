Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на автоИнтерфакс вчера в 21:59

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Карпулингу создают нормативную базу

Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг).
Коммерсантъвчера в 18:01

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Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Коммерсантъ08:40

Вместе безопаснее? Кто позаботится о попутчиках в совместных поездках

ТАСС06:30

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 июля

Интерфакс00:30

СМИ сообщили о разработке Минтрансом правил регулирования карпулинга

РБК01:59

Минтранс представил законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле

Говорит Москва00:31

«Коммерсантъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

RT на русском03:44

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Известиявчера в 22:42
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