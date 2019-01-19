Экономика
Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержатьРоссийская газета 02:50
Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто. Об этом сказал глава Минтранса Евгений Дитрих в беседе с журналистами. Он констатировал, что стоимость горючего не снижается.
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Вы знаете, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать под контролем.
— Евгений Дитрих, российский юристИзвестия 02:51
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