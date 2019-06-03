Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозкиКоммерсантъ вчера в 17:55

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.

с чего всё началось

Эксперты называют изменения разумными, но предлагают субсидировать также рейсы в пределах одного региона и допустить к льготам эксплуатантов вертолетов. Минтранс разработал поправки к правилам субсидирования перевозок в обход Москвы, проект размещен на regulation.gov.ru.

Экономика Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.

Общество Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Наука Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Здоровье «Территория здоровья» в Челябинске провела более 3 тысяч обследований Самыми популярными на «Территории здоровья» стали обследования на ВИЧ, его прошли 791 человек, уровень сахара и холестерина в крови определили 486 посетителей, а 479 гостей площадки прошли флюорографическое исследование.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Общество В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.

Авто Новый Kia Soul начали продавать в России Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.

Политика Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Технологии Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".

Гаджеты «Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".

Происшествия Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Общество В Москве установится тропическая жара Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.

Экономика Infineon приобретает компанию Cypress за 9 млрд евро Немецкая компания Infineon Technologies AG и американская Cypress Semiconductor Corporation объявили сегодня, что подписали окончательное соглашение, в соответствии с которым Infineon приобретет Cypress за 9,0 млрд евро.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.