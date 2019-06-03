Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозкиКоммерсантъ вчера в 17:55
Эксперты называют изменения разумными, но предлагают субсидировать также рейсы в пределах одного региона и допустить к льготам эксплуатантов вертолетов. Минтранс разработал поправки к правилам субсидирования перевозок в обход Москвы, проект размещен на regulation.gov.ru.
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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.Коммерсантъвчера в 17:55
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Льготы не столь отдалённые: Москва подкинет Бурятии денег на региональные авиаперевозки
Информ Полис online03:00
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