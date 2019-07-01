Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка. Юристы называют требования законопроекта «максимально мягкими».

с чего всё началось

Как отмечено в сообщении "Коммерсанта" (журналисты ссылаются на соответствующий законопроект), водителю дадут возможность совершать не более двух поездок в сутки.

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