Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетовВедомости 15 августа в 21:19
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 13:07
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено в 18:27
Энергетика
Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено вчера в 03:40
Космос
О взрыве европейской ракеты в космосе сообщили ВВС США
Обновлено вчера в 07:48
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми
Телеканал "Россия 24" опубликовал кадры с места ДТП с автобусом в Перми.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Обновлено в 21:34
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
The National Interest рассказал о перспективах ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно превращается во флот небольших, но обладающих сильной мощью кораблей.
Обновлено в 21:03
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьере
Лука Модрич впервые был удален с поля после прямой красной карточки.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политубежище в Финляндии
Петербуржец Илья Капустин, проходящий свидетелем по делу «Сети» (запрещена в РФ), получил политическое убежище в Финляндии, сообщил проект Rupression.
Обновлено в 17:24
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Обновлено в 19:26
Происшествия
Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено в 15:37
Здоровье
Матери тяжелобольных детей просят у Путина помощи с лекарствами
Более 80 женщин из разных регионов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь их детям с разрешением ситуации по некоторым запрещенным в стране лекарствам, которые им жизненно необходимы.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено в 21:30
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05