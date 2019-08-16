Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетовВедомости 15 августа в 21:19

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
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Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

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