Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетовВедомости 15 августа в 21:19
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
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Обновлено 15 августа в 18:00
Общество
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Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
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Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область
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