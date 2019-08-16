Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетовВедомости 15 августа в 21:19
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW
Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Единоборства
Россия одержала победу в финальной эстафете «Танкового биатлона»
Команда России на Армейских международных играх установила новый рекорд скорости и одержала победу в финальной эстафете «Танкового биатлона».
Обновлено в 12:43
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Обновлено вчера в 09:24
Космос
Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт
«На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», — написал Рогозин в твиттере.
Обновлено в 11:02
Общество
В Рязани могут отменить вечернее свечение аэростатов
«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями вечернее свечение аэростатов если и состоится, то в урезанном режиме», — отметили организаторы фестиваля.
Обновлено в 08:43
Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Полицейский в Петербурге напал на кандидатку в депутаты
Кандидат в муниципальные депутаты Елена Кондрашова подверглась нападению в петербургском муниципальном округе «Ульянка».
Обновлено вчера в 16:38
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Авто
Представили эксклюзивный 638-сильный Hudson Coupe
Под капотом установлен 6,2-литровый нуддувный двигатель V8, который развивает мощность 638 л.с. и 819 Нм крутящего момента.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям «желтой прессы»
Дарья Мороз показала в своем Instagram-аккаунте неприличный жест представителям "желтой прессы".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Керченской крепости нашли 1700 авиабомб времен ВОВ
Крымские сотрудники МЧС нашли в Керченской крепости 1700 осколочных и одну фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:22
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Технологии
YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно
Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
Обновлено в 08:07
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06