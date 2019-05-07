Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета»Life.ru 10:20

В ведомстве убеждены, что Татьяна Касаткина и Ксения Фогель заслужили награды за смелость и решительность, проявленные при спасении людей. Третьего бортпроводника — Максима Моисеева, который пожертвовал собственной жизнью ради спасения пассажиров, Минтранс просит наградить посмертно.
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Они не только разносят напитки, но и спасают жизни. Бортпроводники и стюардессы, ставшие настоящими героями

Телеканал 360°20:25

Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника SSJ-100

RT на русском10:01

Глава Минтранса попросит наградить бортпроводников сгоревшего в Шереметьево самолета

ТАСС10:41

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

РБК10:23

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

Интерфакс10:04

Минтранс попросит Путина наградить спасавших людей бортпроводников SSJ 100

Коммерсантъ11:24

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Газета.Ru09:59
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Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество

Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель

Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина купила новый внедорожник за 13 миллионов

Однозначно за один год Ксения не могла «убить» внедорожник престижной немецкой марки, но, возможно, Бородина продала предыдущий автомобиль.
Обновлено в 08:49
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Музыка

Михаил Гуцериев и группа «Республика» посвятили песню Иосифу Кобзону

Музыку на стихи Михаила Гуцериева написал Андрей Пряжников. Кобзон регулярно исполнял «Душу» на концертах.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Обновлено в 10:27
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Армия и оружие

США заподозрили Иран в перевозке баллистических ракет по морю

США подозревают Иран в переброске баллистических ракет малой дальности на кораблях, находящихся в Персидском заливе, передает телеканал CNN.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Транспорт

С 13 мая в городских автобусах будут принимать школьные проездные только нового образца

С 13 мая на валидаторах во всех городских автобусах будет отключена функция, с помощью которой водитель или кондуктор могли пробить школьный билет вручную.
Обновлено в 20:48
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено в 04:02
Происшествия

В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт

Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен во вторник у берегов Крыма.
Обновлено в 20:04
Культура

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Обновлено в 03:01
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
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