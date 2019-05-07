Происшествия
Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета»Life.ru 10:20
В ведомстве убеждены, что Татьяна Касаткина и Ксения Фогель заслужили награды за смелость и решительность, проявленные при спасении людей. Третьего бортпроводника — Максима Моисеева, который пожертвовал собственной жизнью ради спасения пассажиров, Минтранс просит наградить посмертно.
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