Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100Газета.Ru 09:59

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтранс попросит Путина наградить спасавших людей бортпроводников SSJ 100

Коммерсантъ11:24

Глава Минтранса попросит наградить бортпроводников сгоревшего в Шереметьево самолета

ТАСС10:41

Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника SSJ-100

RT на русском10:01

Министр транспорта Дитрих будет просить президента наградить бортпроводника М. Моисеева Орденом мужества посмертно

Эхо Москвы11:14

Бортпроводника сгоревшего Superjet представят к награде посмертно

Интерфакс10:04

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

РБК10:23

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Газета.Ru09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия

При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая

Обновлено в 09:49
Футбол

Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество

Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны

Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Обновлено в 18:15
Единоборства

Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Политика

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 19:33
Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Авто

Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала

Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Футбол

Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Экономика

Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма

Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов.
Обновлено в 07:23
Авто

Suzuki выпустили ограниченную версию Suzuki Swift Sport

Новинка получила черные 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing и низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport 4. Suzuki Swift Sport Katana дополнительно получил «губу» на передний бампер и дополнительные накладки на пороги «под карбон».
Обновлено в 13:55
Общество

В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Авто

Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!

Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Происшествия

После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Здоровье

Приезжим молодым медикам на Сахалине станут платить больше

Размер зависит от города (района), где собирается работать специалист: меньше всего в Южно-Сахалинске, больше всего в сёлах севера Сахалина и Курил.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Происшествия

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное