Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14

с чего всё началось

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Происшествия Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Общество После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.

Политика Глава Ингушетии подает в отставку Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Политика Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Происшествия МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.

Спорт Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.

Политика Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.

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Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.

Политика Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Экономика «Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Происшествия Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.