Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.
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с чего всё началось
Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте
 Министерства транспорта России.
Коммерсантъ14:14

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В Минтрансе объявили о повышении тарифа «Платона» с 1 июля

RT на русском14:20

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Коммерсантъ14:14

Минтранс предупредил о росте тарифов системы «Платон»

Росбалт13:43

Минтранс объявил о повышении тарифов системы «Платон»

Говорит Москва14:00

Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»

ТАСС13:52

Тариф системы «Платон» повысится с 1 июля

Телеканал 360°14:12

Тариф системы «Платон» с 1 июля подорожает на 14 копеек до 2,04 руб./км

Интерфакс13:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Общество

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Футбол

Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию клубов Грузии

Обновлено в 13:48
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Происшествия

МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси

Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана выросло до 16

Обновлено в 05:13
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика

Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года

Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Экономика

«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Политика

Представлять Санкт-Петербург в СФ вновь предложено Валентине Матвиенко

Обновлено в 13:43
Футбол

Дмитрий Хохлов: «Паршивлюк - качественный игрок, который был лидером во всех командах»

Состав команды пополнил еще один новичок – экс-защитник "Спартака", "Анжи" и "Ростова" Сергей Паршивлюк.
Обновлено в 14:17
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Авто

Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей

По информации портала Car and Bike, у третьего поколения Duster не останется дизельных модификаций.
Обновлено в 09:52
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Древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Платон - первый философ, чьи сочинения сохранились не в кратких отрывках, цитируемых другими, а полностью.
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