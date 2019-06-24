Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.
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Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.Коммерсантъ14:14
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Общество
После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова
Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Происшествия
МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси
Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.
Обновлено в 10:39
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине
В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика
Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года
Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Паршивлюк - качественный игрок, который был лидером во всех командах»
Состав команды пополнил еще один новичок – экс-защитник "Спартака", "Анжи" и "Ростова" Сергей Паршивлюк.
Обновлено в 14:17
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Авто
Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей
По информации портала Car and Bike, у третьего поколения Duster не останется дизельных модификаций.
Обновлено в 09:52