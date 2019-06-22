Политика
Минтранс России: полеты грузинских авиакомпаний в России будут приостановленыРЕН ТВ 10:42
В Минтрансе РФ сообщили, что полеты грузинских авиакомпаний на территории России будут приостановлены с 8 июля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в Грузию для российских авиакомпаний.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
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Сборная России лидирует в медальном зачете после второго дня ЕИ-2019
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Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
Обновлено в 16:39
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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Экономика
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После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
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«Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»
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Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
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Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
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В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
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В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
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Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
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