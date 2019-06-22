Политика

Минтранс России: полеты грузинских авиакомпаний в России будут приостановленыРЕН ТВ 10:42

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В Минтрансе РФ сообщили, что полеты грузинских авиакомпаний на территории России будут приостановлены с 8 июля. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов в Грузию для российских авиакомпаний.
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Минтранс России: полеты грузинских авиакомпаний в России будут приостановлены

РЕН ТВ10:42

Грузинские власти оценили запрет полетов российским авиакомпаниям в Грузию

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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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