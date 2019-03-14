Политика

Минтранс РФ назвал причины двух крушений Boeing-737ФАН 05:32

Недостатки разработки и сертификации пассажирского лайнера привели к двум катастрофам Boeing-737 MAX. Об этом заявил заместитель главы министерства транспорта РФ Александр Юрчик на заседании коллегии Росавиации.
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Замглавы Минтранса РФ Юрчик назвал причину крушений Boeing-737 MAX

Московский Комсомолец06:59

Минтранс рассказал, что могло стать причиной крушения двух Boeing 737 MAX

Life.ru06:06

Минтранс считает причинами катастроф Boeing 737 MAX недостатки разработки и сертификации

Интерфакс05:27

В Минтрансе заявили о недоработках Boeing 737 MAX

РБК05:43

Минтранс назвал сертификацию важной частью безопасности полетов

Российская газета05:40

Минтранс РФ назвал причины двух крушений Boeing-737

ФАН05:32

Минтранс: недостатки разработки и сертификации Boeing привели к авиакатастрофам

Вести.Ru05:45
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