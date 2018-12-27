Потребители, а стало быть наша экономика, сэкономят 11 млрд рублей в год на том, что они, не пользуясь переправой, не пользуясь какими-то окольными путями, будут проезжать напрямую в Крым и обратно - это и люди на личном транспорте, и бизнес на автомобилях.

В Минтрансе подсчитали, сколько будут экономить российские автомобилисты, благодаря мосту через Керченский пролив, а также, к какому году он окупится, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих. Он пояснил, что с 16 мая по 30 ноября по мосту проехали 3,3 миллиона машин.

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