Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМКРБК 12:02
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
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Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Театры
Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов
В новом сезоне в Большом состоятся премьеры пяти новых балетов, сообщает корреспондент «Культуромании» с пресс-конференции в театре.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Теннис
Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Векич сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
Обновлено в 09:00
Технологии
Вечный патруль: беспилотники с новыми батареями смогут летать годами
Стартап из Калифорнии Alta Devices показал новые солнечные батареи для беспилотников, способные годами удерживать аппараты в воздухе.
Обновлено в 13:08
Наука
Микроморфология и анализ биомаркеров помогли изучить мобильность неандертальцев
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
Обновлено в 03:21
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Экономика
Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слияния
Рынки негативно отреагировали на прекращение переговоров между ведущими немецкими банками: акции Deutsche Bank в ходе дневной сессии на Франкфуртской фондовой бирже снизились на 1,2%, падение бумаг Commerzbank было более существенным: акции снизились на 2,6%.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Врачи примут горожан на днях открытых дверей в мае
Сотрудники столичных больниц подготовили более 200 профилактических мероприятий для горожан, которые придут на дни открытых дверей в мае.
Обновлено в 09:52
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Политика
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась защитить Москву от санкционных нападок Вашингтона.
Обновлено в 08:05
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта
Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:55
Космос
3D-лазер и космический уборщик: итоги работы шестых «Семихатовских чтений»
Разработки космического масштаба представили сегодня свердловские школьники – в Екатеринбурге прошел финал шестых Семихатовских чтений.
Обновлено в 12:53
Экономика
НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%
В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок
В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 12:06
Культура
Найдено ранее неизвестное продолжение романа «Заводной апельсин»
В архивах английского писателя Энтони Берджесса найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange).
Обновлено в 09:44
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Общество
В деле о техническом этаже ЖК «Покровский» появились новые материалы
Напомним, сегодня в Краснодарском краевом суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба ответчиков Валерия Михеева и Нины Сапоновой на решение Первомайского районного суда Краснодара о принадлежащих им помещениях на 17 этаже дома на ул. Фабричной ( 2 литер ЖК «Покровский»).
Обновлено в 08:32
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Твери загорелась трапезная Покровского храма
Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.
Обновлено в 12:15