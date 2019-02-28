Экономика
Минстрой советует застройщикам открывать эскроу-счета уже сегодняРИА Новости 02:56
Минстрой России советует застройщикам жилья не ждать и не откладывать переход на эскроу-счета, заявил в четверг заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.
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