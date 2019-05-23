Недвижимость
Минстрой рассказал о рисках выполнения указа Путина о жильеNews.ru вчера в 06:13
В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. По итогам прошлого года в РФ ввели чуть более 75 млн кв. м, оценивал Росстат.
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Минстрой: около 4% строящегося жилья не сможет перейти на эскроу
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:12
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Происшествия
Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Армия и оружие
В Германии спущен на воду головной корвет проекта Saar 6 для ВМС Израиля
В Германии спустили на воду и провели церемонию крещения головного корвета проекта Saar 6 для ВМС Израиля, получившего название Magen.
Обновлено в 01:55
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, которая ранее сегодня обыграла США. Во втором полуфинале встретятся Чехия и Канада.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Пермском крае загорелся газопровод
Обновлено в 00:59
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Интернет
Сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к данным, чтобы шпионить за пользователями
Некоторым сотрудникам Snapchat предоставлен доступ к внутренним инструментам, позволяющим получать доступ к данным пользователей приложения, и, как сообщает Motherboard, в прошлом они злоупотребляли этими инструментами, чтобы шпионить за пользователями.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Jeep Compass Trailhawk получил 9-ступенчатый «автомат»
Дизельная модификация самого доступного Jeep получит долгожданную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03