Недвижимость

Минстрой рассказал о рисках выполнения указа Путина о жильеNews.ru вчера в 06:13

В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объём жилищного строительства до 120 млн кв. м в год. По итогам прошлого года в РФ ввели чуть более 75 млн кв. м, оценивал Росстат.
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Минстрой: около 4% строящегося жилья не сможет перейти на эскроу

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:12

Минстрой рассказал о рисках выполнения указа Путина о жилье

News.ruвчера в 06:13

Более 5 млн кв.м строящегося в России жилья не получит проектного финансирования - Минстрой

Интерфаксвчера в 06:30

Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков

РБКвчера в 07:26
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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине

Пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Гонконга в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дарвина.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

Греф подвел итоги своему обещанию «научить слона танцевать»

Глава Сбербанка в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал обещание «научить слона танцевать», которое он дал больше десяти лет назад, заняв должность руководителя кредитной организации.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Религия

Мусульмане попросили построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:38
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Экономика

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

24 мая в России вступит в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют, сообщает "Российская газета".
Обновлено 22 мая в 12:10
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Здоровье

Пермский минздрав заявил о проверке в городе без врачей, но так и не доехал до места

Пермское министерство здравоохранения провело проверку после публикации «URA.RU» о том, что жители Кизеловского угольного бассейна ездят на прием к врачу за 200 километров.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено вчера в 12:17
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
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