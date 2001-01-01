Экономика

Минстрой рассчитывает на рост ввода жилья в России по итогам 2019 годаИнтерфакс 05:44

"Все понимают, что дальше делать и как делать, поэтому ввод пошел", - пояснил Якушев, уточнив, что по итогам первого полугодия текущего года объем ввода жилья увеличен на 3,7% С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
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