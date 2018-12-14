Экономика сегодня вчера в 10:23

К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин. В банке ВТБ, например, уже подтвердили, что условия по ипотечным продуктам планируется пересмотреть в сторону подорожания.

Финансы Финансы Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

Финансы Финансы Прогноз: что скажет рубль на «упреждающее» повышение ставки ЦБ Принятое ЦБ РФ "упреждающее" решение о повышении ставки и возобновлении покупок валюты, которое противоречило аналогичным сентябрьским мерам регулятора, еще более запутало последующие перспективы для рубля.

Финансы Финансы В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд.

Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

Финансы Финансы Отток капитала из России в 2018 году составил $54 миллиарда По итогам 2018 года отток капитала из России составил 54 миллиарда долларов, заявила глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.

Финансы Финансы Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.

Финансы Финансы В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.

Финансы Финансы Курс доллара вырос на 18 копеек По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 24 копейки, составив 66,475 рубля.

Финансы Финансы Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти Реальный объем иностранных инвестиций в январе-ноябре составил 793,3 миллиарда юаней, сократившись в годовом выражении на 1,3%. В долларах этот показатель составил 121,3 миллиарда долларов (увеличение на 1,1%).

Финансы Финансы ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.

Финансы Финансы Биткоин достиг годового минимума 14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.

Финансы Финансы Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.

Финансы Финансы Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.

Финансы Финансы ЦБ напугал рубль валютными закупками Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку, что никоим образом не повлияет на курс рубля.