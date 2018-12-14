Финансы

Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян
Экономика сегодня
вчера в 10:23

К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин. В банке ВТБ, например, уже подтвердили, что условия по ипотечным продуктам планируется пересмотреть в сторону подорожания.
Экономика сегоднявчера в 10:23

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Ипотечные ставки вырастут уже в январе - прогноз

Pravda.Ru06:20

Минстрой предупредил о росте ставок по ипотеке из-за повышения ключевой ставки

Реальное времявчера в 10:27

Минстрой ожидает подорожания ипотеки для населения после повышения ключевой ставки

ТАССвчера в 09:47

ВТБ намерен увеличить ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 09:44

ВТБ планирует поднять ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки

Rambler News Serviceвчера в 09:28

ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ

РБКвчера в 10:04

В 2019-м вырастут цены на жилье и процент по ипотеке. Насколько

URA.Ru13 декабря в 00:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы

Прогноз: что скажет рубль на «упреждающее» повышение ставки ЦБ

Принятое ЦБ РФ "упреждающее" решение о повышении ставки и возобновлении покупок валюты, которое противоречило аналогичным сентябрьским мерам регулятора, еще более запутало последующие перспективы для рубля.
Обновлено в 05:17
Финансы

В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов

По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд.
Обновлено в 12:43
Финансы

Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Финансы

Отток капитала из России в 2018 году составил $54 миллиарда

По итогам 2018 года отток капитала из России составил 54 миллиарда долларов, заявила глава ЦБ страны Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 07:59
Финансы

Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы

В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ

Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы

Курс доллара вырос на 18 копеек

По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 24 копейки, составив 66,475 рубля.
Обновлено вчера в 03:44
Финансы

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти

Реальный объем иностранных инвестиций в январе-ноябре составил 793,3 миллиарда юаней, сократившись в годовом выражении на 1,3%. В долларах этот показатель составил 121,3 миллиарда долларов (увеличение на 1,1%).
Обновлено вчера в 06:08
Финансы

ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю

Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.
Обновлено 13 декабря в 09:23
Финансы

Биткоин достиг годового минимума

14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы

Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям

По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы

Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли

Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено вчера в 04:30
Финансы

ЦБ напугал рубль валютными закупками

Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку, что никоим образом не повлияет на курс рубля.
Обновлено вчера в 09:25
Финансы

Отказ от доллара: что грозит бизнесу

Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено вчера в 04:29
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