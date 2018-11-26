Недвижимость
Минстрой предложит программу субсидирования ипотеки
Минстрой предложит программу субсидирования ипотекиНакануне.Ruвчера в 08:30
В Министерстве строительства Пермского края обсуждают запуск новой программы по субсидированию ипотечных ставок. Глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей сообщил, что программа будет касаться новостроек.
Накануне.Ruвчера в 08:30
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Достаточно дискуссионным остается вопрос с программой “Ипотека”. Мы будем предлагать запустить некий продукт по субсидированию процентной ставки ипотеки для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья.
— Владимир Якушев, российский политикТатар-информ вчера в 14:56
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Руководитель отдела продаж новостроек компании «Экотон» Михаил Бизимов рассказывает, что на рынке уже представлены проекты, где стоимость квартир в начале продаж практически соответствовала ценам на стадии достройки.
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Обновлено вчера в 03:48
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Обновлено вчера в 21:13