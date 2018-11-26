Недвижимость
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
РИА Новости02:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Недвижимость
Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров
По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
Обновлено в 05:34
Недвижимость
Съезжаем к маме: в 2019 году в Новосибирске резко подорожают квартиры
Готовим коробочки из-под холодильников. Стоимость квартир в 2019 году повысится на 3−4%.
Обновлено в 07:11
Недвижимость
Эта первичка в огне: для инвестиций осталось несколько месяцев
Даже после всех законодательных изменений инвестиции в жилье останутся одним из самых надежных способов сохранить свои деньги.
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Сбербанк запустил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке
Клиенты Сбербанка теперь могут сэкономить время и деньги, выбрав квартиру на вторичном рынке недвижимости для покупки на сайте «ДомКлик».
Обновлено в 07:11
Недвижимость
Жители Москвы все чаще приобретают квартиры в области
Или же поступают наоборот: вселяются в квартиру в области, а в Москве сдают жилье.
Обновлено вчера в 06:08
Недвижимость
В Красноярске может вырасти налог на дорогую недвижимость
Избежать давления налогов на горожан позволит переход на новую систему расчета – владельцы дорогих квартир будут платить больше, чем обладатели типового жилья.
Обновлено в 03:26
Недвижимость
Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено в 05:58
Недвижимость
Арендаторы заполняют офисы и улицы
По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.
Обновлено вчера в 06:03
Недвижимость
Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться
По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.
Обновлено в 03:48
Недвижимость
Как продать квартиру, за которую не выплачена ипотека
Эксперты канала «Яндекс.Недвижимость» рассказали, как можно продать ипотечную квартиру, если кредит за неё ещё не выплачен.
Обновлено 22 ноября в 22:41
Недвижимость
Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники
Рассказываем, какие есть ниши для частных инвесторов в столичную жилую и коммерческую недвижимость.
Обновлено 23 ноября в 02:48
Недвижимость
Октябрь поставил очередной рекорд на рынке новостроек
Продажи новостроек в октябре продолжили расти не только по сравнению с сентябрем, но и с октябрем 2017 года, свидетельствуют данные Росреестра по Москве.
Обновлено 23 ноября в 05:53
Недвижимость
В Иркутской области ставки по льготной ипотеке снизились до 5,5-5,75%
В Иркутской области ставки по льготной ипотеке снизились до 5,5-5,75%.
Обновлено 23 ноября в 01:40
Недвижимость
Внесены поправки в закон о долевом строительстве
Кстати застройщики, получившие разрешение на строительство до июля 2019 года, смогут работать по-старому, то есть по договору долевого участия.
Обновлено 23 ноября в 14:54
Недвижимость
«Сегодня на рынке складской недвижимости ощущается острая нехватка крупных блоков» - Егор Дорофеев, Cushman & Wakefield
По прогнозам аналитиков компании, в 2018 г. будет арендовано и куплено более 1,6 млн кв. м складских площадей, что станет рекордом на рынке за последние 10 лет.
Обновлено 23 ноября в 04:32