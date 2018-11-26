Достаточно дискуссионным остается вопрос с программой “Ипотека”. Мы будем предлагать запустить некий продукт по субсидированию процентной ставки ипотеки для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья.

Недвижимость Недвижимость Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.

Недвижимость Недвижимость В погоне за уходящей долевкой скупают квартиры, старые и новые Все дороже становится «новая вторичка», а стоимость квартир в советских домах не растет.

Недвижимость Недвижимость В Красноярске может вырасти налог на дорогую недвижимость Избежать давления налогов на горожан позволит переход на новую систему расчета – владельцы дорогих квартир будут платить больше, чем обладатели типового жилья.

Недвижимость Недвижимость 1 декабря «ТДСК» проводит День больших скидок День больших скидок состоится 1 декабря, в субботу, с 10 до 15 часов в Центре продаж квартир «ТДСК» по адресу: Томск, пл. Батенькова, 2 (5-й этаж).

Недвижимость Недвижимость С рынка недвижимости почти ушли инвесторы С рынка почти ушли инвесторы, которые покупали жилье маленькой площади для перепродажи в будущем, сейчас клиенты приобретают квартиры для себя, для жизни.

Недвижимость Недвижимость Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в СКФО и ЮФО снизились В ЮФО более половины корпоративных кредитов получили в январе-сентябре 2018 года предприятия Краснодарского края (56,8% от объема выдачи в округе, или 1138,6 млрд рублей), почти треть выдачи кредитов в округе — предприятия Ростовской области (32,8%, или 657 млрд рублей), в СКФО большая часть (77%, или 122,1 млрд рублей) приходилась на предприятия Ставропольского края.

Недвижимость Недвижимость Съезжаем к маме: в 2019 году в Новосибирске резко подорожают квартиры Готовим коробочки из-под холодильников. Стоимость квартир в 2019 году повысится на 3−4%.

Недвижимость Недвижимость Выдача ипотеки в РФ выросла на 40% в октябре 2018 года В прошлом месяце выдали кредитов на сумму около 300 млрд рублей Объем выдачи ипотеки в РФ в октябре текущего года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Недвижимость Недвижимость Рынок подмосковных складов может побить рекорд по спросу Прогнозируемый объем сделок на складском рынке Московского региона может составить 1,6 млн кв.м, это является абсолютным рекордом.

Недвижимость Недвижимость Инвесторам в новостройки советуют поторопиться Руководитель отдела продаж новостроек компании «Экотон» Михаил Бизимов рассказывает, что на рынке уже представлены проекты, где стоимость квартир в начале продаж практически соответствовала ценам на стадии достройки.

Недвижимость Недвижимость Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.

Недвижимость Недвижимость Арендаторы заполняют офисы и улицы По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.

Недвижимость Недвижимость В Котовске уменьшили отдельные ставки по имущественному налогу Депутаты Котовского городского совета пересмотрели в пользу уменьшения отдельные ставки по налогу на имущество физических лиц.

Недвижимость Недвижимость Налоговая нагрузка на столичный бизнес уменьшится на 13% В будущем году налоговая нагрузка на столичный бизнес снизится на 13%.