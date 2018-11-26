Мы предложим запустить некий продукт по субсидированию процентной ставки ипотеки для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья. Такие предложения у минстроя есть, мы скоро будем их представлять.

Недвижимость Недвижимость Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.

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Недвижимость Недвижимость В Красноярске может вырасти налог на дорогую недвижимость Избежать давления налогов на горожан позволит переход на новую систему расчета – владельцы дорогих квартир будут платить больше, чем обладатели типового жилья.

Недвижимость Недвижимость Как продать квартиру, за которую не выплачена ипотека Эксперты канала «Яндекс.Недвижимость» рассказали, как можно продать ипотечную квартиру, если кредит за неё ещё не выплачен.

Недвижимость Недвижимость Кубань лидирует в ЮФО по объемам ипотечного кредитования Рынок ипотечного кредитования Кубани за восемь месяцев 2018 года вырос почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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Недвижимость Недвижимость Цены на квартиры в Пскове и области продолжают снижаться По данным, опубликованным Псковстатом, цены на рынке жилья в регионе продолжаются снижаться.

Недвижимость Недвижимость Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники Рассказываем, какие есть ниши для частных инвесторов в столичную жилую и коммерческую недвижимость.

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Недвижимость Недвижимость Внесены поправки в закон о долевом строительстве Кстати застройщики, получившие разрешение на строительство до июля 2019 года, смогут работать по-старому, то есть по договору долевого участия.

Недвижимость Недвижимость KR Properties: Дефицит офисов обеспечит высокую доходность Из-за формирующегося дефицита цены на офисные помещения сегодня демонстрируют наиболее активный рост.

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