Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего СевераВедомости 02:06

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников.
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