Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего СевераВедомости 02:06
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минстрой предлагает квазиналоговый сбор для переселения граждан из Заполярья
Коммерсантъвчера в 17:53
Жилищные субсидии при переезде с Крайнего Севера предложили предоставлять за счёт недропользователей
Парламентская газета19 апреля в 06:53
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Футбол
Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Енисеем»
Ранее футболист «Спартака» Ещенко рассказал о своём самочувствии после первого матча за полгода.
Обновлено в 02:40
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства
В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для печени фрукт
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Россиянка поела суши и впала в кому
Обновлено в 02:06
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
На Дальнем Востоке открылась продажа льготных авиабилетов
Обновлено в 02:41
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Задержаны семеро подозреваемых в теракте на Шри-Ланке
Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В Москве реставрируют дом, где жил Мастер из романа Булгакова
Власти Москвы реставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, где, по версии исследователей творчества Михаил Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 00:59
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов
Обновлено вчера в 13:13
Общество
В Челябинске цыгане разграбили «Вещеворот» с одеждой
Значит, вещи пошли по назначению, для остро нуждающихся цыган.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода
В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 02:19
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00