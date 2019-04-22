Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего СевераВедомости 02:06

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников.

Футбол Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Енисеем» Ранее футболист «Спартака» Ещенко рассказал о своём самочувствии после первого матча за полгода.

Политика Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.

Недвижимость В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».

Политика США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.

Происшествия Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.

Политика В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.

Политика Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».

Футбол Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Происшествия Задержаны семеро подозреваемых в теракте на Шри-Ланке Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.

Общество В Москве реставрируют дом, где жил Мастер из романа Булгакова Власти Москвы реставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, где, по версии исследователей творчества Михаил Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.

Происшествия В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

Политика Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.

Политика В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.

Происшествия На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.