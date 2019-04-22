Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего СевераВедомости 02:06
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников.
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Минстрой предлагает квазиналоговый сбор для переселения граждан из Заполярья
Коммерсантъвчера в 17:53
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