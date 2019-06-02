Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков теплаИзвестия 15:21

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
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Удар по батарее

Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").
Российская газета09:40

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Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Газета.Ru16:21

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Известия15:21

Удар по батарее

Российская газета09:40

В России могут отменить установку счетчиков тепла

РЕН ТВ14:28

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

РИА Новости13:33

В России предложили отказаться от обязательных счетчиков тепла

URA.Ru11:22

Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Lenta.ru15:07
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Армия и оружие

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Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
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