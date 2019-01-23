Экономика

Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпанРИА Новости 03:31

Потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам в РФ исчерпан, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, выступая в Госдуме. Ипотека остаётся основным инструментом приобретения россиянами жилья, считает министр.
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Минстрой: нет потенциала для снижения ставок по ипотеке

REGNUM04:15

Минстрой: Потенциал снижения ставок по ипотеке исчерпан

Росбалт03:08

Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпан

РИА Новости03:31

Якушев: потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан

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Минстрой назвал исчерпанным потенциал снижения ставок ипотеки

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Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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