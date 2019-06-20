Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отоплениеРИА Новости 06:58

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Политика Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.

Общество Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика ЕС продлил санкции против России Совет Евросоюза на год продлил санкции против России.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Политика Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.

Финансы Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.

Шоу-бизнес Певица Нюша примеряла кожаное белье Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.

Музыка Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.

Политика Путин пообещал помочь семье беженцев в Челнах Президент заявил, что вопрос будет решаться «по сути» и пообещал обсудить его с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, добавив, что есть и другие нормативные документы, позволяющие получить гражданство РФ.

Авто Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года Практически после презентации стало известно, обновленный Volkswagen Passat появится в РФ, но точные сроки не называли.

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Политика Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Ющенко, которым строго ограничивалась установка сигнальных проблесковых маячков на автомобилях.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Происшествия Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Политика Бастующим против Портнова студентам угрожали охранники университета — С14 Студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступающих против возобновления Андрея Портнова в должности профессора университета, угрожали охранники вуза, а преподаватели обещали завалить на экзаменах.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Происшествия Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.

Шоу-бизнес Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Происшествия В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.

Футбол ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.