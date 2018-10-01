Экономика
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отоплениеРИА Новости 06:58
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
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Политика
Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.
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К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ
«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
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Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
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Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Общество
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Шоу-бизнес
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В студию колл-центра «в гости» к президенту пришел популярный артист Александр Петров — звезда киносерии «Гоголь».
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Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Спорт
Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию
Обновлено в 13:31
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Энистон призналась, что все еще любит Питта
Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, как недавно призналась актриса, она сохранила романтические чувства к своему экс-супругу.
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Космос
SpaceX провела огневые испытания 27 двигателей ракеты Falcon Heavy
На площадке 39A Космического центра Кеннеди в США прошли испытания двигателей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
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Экономика
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Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
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Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП
Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.
Обновлено в 10:49
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
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