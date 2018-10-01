Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отоплениеРИА Новости 06:58

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Политика Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».

Происшествия МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».

Футбол «Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Здоровье Путин рассказал, как решать проблемы здравоохранения Глава российского государства Владимир Путин в ходе Прямой линии обсудил с жителями основные проблемы сферы здравоохранения и пути дальнейшего развития этой социально значимой сферы.

Общество Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.

Шоу-бизнес Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Путин ответил на критику в адрес «Единой России» Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Шоу-бизнес Энистон призналась, что все еще любит Питта Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, как недавно призналась актриса, она сохранила романтические чувства к своему экс-супругу.

Космос SpaceX провела огневые испытания 27 двигателей ракеты Falcon Heavy На площадке 39A Космического центра Кеннеди в США прошли испытания двигателей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Экономика Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.

Политика Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.

Происшествия Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.