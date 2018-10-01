Экономика

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отоплениеРИА Новости 06:58

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
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Министерство строительство отрицает, что цены на отопления могут вырасти для отдельных владельцев недвижимости

Эхо Москвы11:24

Минстрой РФ опроверг информацию о смене тарифов на отопление

Интерфакс09:04

Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

ТАСС07:25

Минстрой отрицает введение платы за отопление в зависимости от этажности

Коммерсантъ07:51

Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление

РБК07:12

Минстрой опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление

Rambler News Service07:09

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

РИА Новости06:58
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