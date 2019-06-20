ЖКХ
Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажностиПолитика Сегодня вчера в 07:40
«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладких писала, что с 2020 года возможен пересчет нормативов отопления в зависимости от этажности.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Политика
В Госдуме акции радикалов в Тбилиси связали с Саакашвили
"Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили", - сказал Гаврилов.
Обновлено в 04:28
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Спорт
Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог
Обновлено в 04:21
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле
Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»
Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Политика
Серые начинают и выигрывают. Как в своей междоусобной войне силовики использовали чиновников, полицию, разгневанных журналистов и самого Ивана Голунова. Версия Андрея Сухотина
Ивану Голунову не повезло, что в это время он писал свое расследование о ГБУ "Ритуал", контактировал с главой департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексеем Немерюком и настойчиво пытался добиться обратной связи от московского управления ФСБ и Марата Медоева.
Обновлено в 02:00
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу
Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске
На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
Обновлено в 01:25
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено вчера в 06:10