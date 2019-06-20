ЖКХ

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажностиПолитика Сегодня вчера в 07:40

«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладких писала, что с 2020 года возможен пересчет нормативов отопления в зависимости от этажности.
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Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления

RT на русскомвчера в 10:11

Минстрой РФ опроверг информацию о смене тарифов на отопление

Интерфаксвчера в 09:04

Минстрой опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление

Rambler News Serviceвчера в 07:09

Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

ТАССвчера в 07:25

Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление

РБКвчера в 07:12

Минстрой отрицает введение платы за отопление в зависимости от этажности

Коммерсантъвчера в 07:51

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

РИА Новостивчера в 06:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
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В Госдуме акции радикалов в Тбилиси связали с Саакашвили

"Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили", - сказал Гаврилов.
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GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
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Обновлено в 04:21
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Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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Обновлено в 02:00
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Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
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Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
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Анна Семенович прокомментировала свою «беременность»

Недавно Анна Семенович решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 04:10
Политика

Серые начинают и выигрывают. Как в своей междоусобной войне силовики использовали чиновников, полицию, разгневанных журналистов и самого Ивана Голунова. Версия Андрея Сухотина

Ивану Голунову не повезло, что в это время он писал свое расследование о ГБУ "Ритуал", контактировал с главой департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексеем Немерюком и настойчиво пытался добиться обратной связи от московского управления ФСБ и Марата Медоева.
Обновлено в 02:00
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
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Футбол

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
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Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
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Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

Обновлено в 03:16
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
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Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
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Подросший Платон Шепелев стал сильно походить на Фриске

На фанатской страничке сына скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске появилась фотография заметно повзрослевшего ребенка.
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21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

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УАЗ собирается делать семейный внедорожник

По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено вчера в 06:10
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